 

Трамп похвастался «доминированием» над погромщиками

02.06.2020, 17:16, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что прошлой ночью в Вашингтоне и Миннеаполисе (штат Миннесота) «не было проблем», за подавление протестов он похвалил силовиков и себя.

«В Вашингтоне не было проблем прошлой ночью. Много арестов. Отличная работа, проделанная всеми. Превосходящая [протестующих] сила. Доминирование. Также Миннеаполис был великолепен (спасибо, президент Трамп!)», – написал Трамп в Twitter.

Протесты и погромы в американских городах начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского в Миннеаполисе. В ряде городов США вводили комендантский час, в Вашингтоне его объявили на двое суток.

Трамп заявил, что нынешние беспорядки в США являются не протестными демонстрациями, а актами терроризма. Президент США пригрозил ввести войска в бунтующие города в том случае, если губернаторы не смогут справиться с погромами собственными силами или не захотят применять силу.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Трамп оказался бессилен перед погромщиками: он не предпринимает никаких действий и ограничивается только угрозами, пока его страну пожирает пожар массового бунта.



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