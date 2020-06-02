Рената Литвинова, Евгений Миронов и другие гости концерта в рамках фестиваля “Черешневый лес”

02.06.2020, 17:15, Разное

“Оптимистические выступления. Живой эфир” прошел в ГМИИ им. Пушкина, в мероприятии приняли участие Ильдар Абдразаков, Юрий Башмет, Екатерина Шипулина, Игорь Бутман, Полина Осетинская, Евгений Миронов, Марина Неелова, Виктор Рыжаков, Александра Довгань, Валерий Сюткин и Владимир Кошевой, а ведущими вечера выступили Михаил Швыдкой и Рената Литвинова.

Михаил Швыдкой и Рената Литвинова Ильдар Абдразаков и Полина Осетинская Владимир Кошевой Екатерина Шипулина”Оптимистические выступления” начались с вступительного слова ведущих вечера, Михаила Швыдкого и Ренаты Литвиновой, после которого Марина Лошак и Михаил Куснирович посадили новые черешневые саженцы в сквере перед музеем. Концерт в рамках “Черешневого леса” соединил в себя самые разные жанры. В залах Пушкинского музея Квинтет Игоря Бутмана исполнил “Шехерезаду” Римского-Корсакова, а Ильдар Абдразаков под аккомпанемент Полины Осетинской исполнил две композиции – “Клубится волною” Антона Рубинштейна и “Mamma sol tanto felice”. Евгений Миронов прочитал “Болдинскую осень” Давида Самойлова и вместе с Мариной Нееловой и Виктором Рыжаковым – несколько произведений Пушкина. Юрий Башмет вместе с камерным ансамблем Солисты Москвы исполнили “Польку” Альфреда Шнитке, а юная пианистка Александра Довгань “Прелюдию до-минор”. Екатерина Шипулина вместе с Полиной Осетинской и Владимиром Кошевым представили отрывок из балета “Нуреев” – “Письмо к Руди. Дива”, а Валерий Сюткин с ансамблем исполнил композицию “Московские окна”.

В заключительной части концерта прошло вручение премии имени Олега Ивановича Янковского “Творческое открытие”. Михаил Куснирович вручил три премии: Марине Лошак, Ильдару Абдразакову и Марине Нееловой. Финалом концерта стало исполнение песни “Давайте негромко” из фильма Обыкновенное чудо.

Михаил Куснирович, Рената Литвинова, Михаил Швыдкой, Марина Лошак Михаил Куснирович и Марина Лошак Марина Лошак, Ильдар Абдразаков и Марина Неелова Юрий Башмет Юрий Башмет и Солисты Москвы Екатерина Шипулина, Полина Осетинская и Владимир Кошевой Полина Осетинская Александра Довгань Михаил Куснирович