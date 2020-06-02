 

Украинский футбольный клуб ушел на карантин

02.06.2020, 17:08, Новости дня

Украинская команда «Карпаты» ушла на карантин из-за массового обнаружения коронавируса у футболистов и персонала клуба, информирует пресс-служба футбольного клуба.

«По результатам повторного тестирования команды, обслуживающего персонала и работников клуба приходится констатировать вспышку COVID-19. Чуть менее половины тестов, доставленных в лабораторию, дали положительный результат на наличие вируса (всего тестирование прошли 65 человек). Все инфицированные ознакомлены с результатами и находятся в изоляции под контролем медиков», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Согласно медицинскому протоколу, всем представителям команды предстоит не менее двух недель находиться на карантине. Так, перенесены встречи против «Ворсклы» и «Днепра-1». Кроме того, «Карпаты» обратились к организаторам чемпионата Украины с просьбой не останавливать турнир.

Тем временем Российскому футбольному союзу разрешат возобновить матчи чемпионата РФ со зрителями, однако на первоначальном этапе стадионы будут заполнены только на 10%. Чемпионат возобновится 21 июня.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.05 / Постпред РФ рассказал о провальном опыте США по борьбе с коронавирусом в Сирии

02.06 / Названы условия проведения очных выпускных в школах

01.06 / «Таврида» в День защиты детей организует творческие мастер-классы по всей России

02.05 / Ким Чен Ын появился перед публикой впервые с 12 апреля

15.05 / Коронавирус не угрожает безвизу Украина – Евросоюз 

21.04 / В Рамадан главные святыни мусульман останутся закрытыми

20.05 / Армия Хафтара отводит свои подразделения от Триполи в связи с Ураза-байрамом

30.04 / Заведено дело по факту гибели многодетной семьи при пожаре в Выборге

11.05 / Самым продаваемым автомобилем в Японии стал Toyota Yaris

10.05 / Конец карантина. Четыре авиакомпании возобновили продажу билетов на рейсы из Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска