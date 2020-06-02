 

Руководство Росприроднадзора вылетит в Норильск в связи разливом топлива

02.06.2020, 17:08, Новости дня

Руководство Росприроднадзора должно лично вылететь в Норильск, чтобы оценить экологический ущерб после разлива топлива на ТЭЦ-3, соответствующее распоряжение дала вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Да, вице-премьер поручила руководству лично вылететь в Норильск», – сообщила ТАСС представитель Абрамченко.

В минувшую пятницу сообщалось, что на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошел пожар на площади 350 квадратных метров. В региональном главке МЧС заявляли, что пожар произошел после того, как автомобиль врезался в хранилище с дизельным топливом.

Позже в СК пояснили, что на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» произошла разгерметизация одного из резервуаров. Горюче-смазочные материалы разлились на проезжую часть технологической дороги, после чего загорелся проезжавший автомобиль. Сообщалось, что вылилось 21 тыс.161 тонн дизтоплива. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, передает РИА «Новости».

Из-за пожара и разлива топлива в Норильске был введен режим ЧС межмуниципального уровня, сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края со ссылкой на заместителя председателя краевого правительства края Анатолия Цыкалова.

«На уровне города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Также введен региональный режим реагирования. То есть Красноярский край готов оказывать поддержку этим муниципалитетам», – сообщил Цыкалов. Он отметил, что в результате ЧП нанесен значительный ущерб.

В январе в результате серии взрывов и пожара на установке очистки дизельного топлива на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте были повреждены минимум девять колонн с нефтепродуктами объемом от 30 до 160 кубических метров. В результате разгерметизации поврежденных емкостей-колонн «произошел разлив 505 кубометров нефтепродуктов с последующим пожаром».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.04 / Вице-президент “Барселоны” заразился коронавирусом

29.04 / Не больше 47 тыс. грн. Кабмин урезал зарплаты членов наблюдательных советов госкомпаний на время карантина

01.05 / Вице-президент “Монако”: хотелось бы возобновить сезон, но мы принимаем решение лиги

27.04 / Израильская технология распознавания лиц в масках получила крупные инвестиции

25.05 / На Украине нацелились отказаться от кредитов МВФ

20.04 / “Какие же суки! Ух, попадетесь!” Аваков сообщил, что Нацгвардия начала антидиверсионную операцию из-за поджогов леса

07.04 / ЦИК назвал условие возобновления избирательных кампаний в регионах

02.05 / В Москве вылечились от COVID-19 еще 608 человек

27.04 / Новый смартфон Xiaomi Mi 10 Youth Edition получит уникальный дисплей

20.05 / Украина открыла границы с Евросоюзом и Молдовой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска