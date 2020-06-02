“Яндекс” с марта тестирует в Москве беспилотники 4-го поколения

02.06.2020, 17:05, Новости дня

Компания “Яндекс” представила четвертое поколение своих самоуправляемых автомобилей. Беспилотник на базе модели Hyundai Sonata 2020 года стал первой “умной” машиной, которую поисковик разработал не своими силами, а при активном участии автопроизводителя. Об этом Вестям.Ru сообщили в компании.

Инженерам “Яндекса” помогала Hyundai Mobis – “дочка” концерна Hyundai Motor Group. В рамках сотрудничества южнокорейская фирма переделала электронные блоки управления, которые изначально создавались для человека, под автономную систему вождения, в то время как российская – улучшила комплект датчиков.

“Камер стало больше, появились камеры с разным фокусным расстоянием. Радары теперь расположены на крыше и позволяют системе различать еще больше машин впереди и за автомобилем, – рассказали в “Яндексе”. – Лидары на передних крыльях могут еще лучше ‘видеть’ пешеходов и транспорт в условиях ограниченного бокового обзора. Например, при выезде из двора на улицу, по сторонам которой припаркованы другие машины”.

Испытания “яндексмобилей” нового типа начались еще в марте. По словам представителей компании, 4-е поколение “машин будущего” уже можно встретить на улицах Москвы.

Как ожидается, около сотни “поумневших” Hyundai Sonata пополнят флот “Яндекса” до конца года. Кроме Москвы, их часть будет использоваться в сервисе беспилотных такси в Иннополисе, а также тестироваться на дорогах в США.

Hyundai Mobis и “Яндекс” подписали меморандум о создании “программно-аппаратного комплекса для беспилотных автомобилей” в марте 2019 года. В будущем разработанную ими платформу смогут привлекать каршеринговые компании и сервисы такси.

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Вести.Hi-tech