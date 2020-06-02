 

В Борзе штормовой ветер полностью сорвал крышу 5-этажного дома

02.06.2020, 17:05, Новости дня

В Борзе ураганный ветер полностью сорвал крышу пятиэтажки. ЧП произошло около 17 часов. Конструкция рухнула возле жилого дома и перегородила проезжу часть.

Дорогу расчистили уже через 15 минут. Энергетики быстро прибыли на место инцидента, так как были обесточены жилые дома. В это же время сотрудники коммунальных служб начали разбирать завалы. Работы были осложнены из-за порывистого ветра, продолжавшегося ещё несколько часов, передает ГТРК "Чита" со ссылкой на главу городского поселения "Борзинское" Сергея Русинова.

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ГТРК "Чита"



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