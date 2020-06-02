 

В Германии поставили США в один ряд с диктатурами

02.06.2020, 16:53, Новости дня

Привлечение вооруженных сил для подавления мирных протестов – это недостойно для США и больше похоже на действия авторитарных режимов, пишет корреспондент немецкого телеканала ZDF в Вашингтоне Эльмар Тевесен.

Он пишет, что разгоняя демонстрацию ради проведения фотосессии, президент США Дональд Трамп попирает права граждан, его действия – это нападение на американскую демократию и образ действий, из которого формируются диктатуры, передает RT текст статьи.

По мнению Тевесена, после гибели афроамериканца Джорджа Флойда право на проведение демонстраций в США попирается. Он пишет, что граждане протестовали громко, но мирно, но потом глава минюста США Уильям Барр появился перед Белым домом в образе «полководца перед битвой». После его ухода ряды полицейских и военных придвинулись к заграждениям, выставленным перед мужчинами, женщинами и молодежью, осознающими свое право на свободу мнений.

После этого началось применение силовых методов разгона демонстрации: стали применяться слезоточивый газ, резиновые пули, светошумовые гранаты, а конная полиция двинулась на толпу.

Все это произошло потому, что президент пожелал устроить фотосессию, пишет американский корреспондент ZDF. Трамп, по его словам, сообщил о применении вооруженных сил США против американских граждан. Он опирался на закон 1807 года, но ставить сотни тысяч мирных протестующих в один ряд с силовым «мятежом» или «восстанием» – это «как раз тот материал, из которого создаются диктатуры», пишет журналист немецкого телеканала.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после убийства в Миннеаполисе чернокожего мужчины Джорджа Флойда. Трамп заявил, что беспорядки являются не протестными демонстрациями, а актами терроризма. Он потребовал от губернаторов «развернуть национальную гвардию в достаточном количестве, чтобы доминировать на улице».

Сенатор Франц Клинцевич в комментарии газете ВЗГЛЯД подчеркивал, что без использования военных бунты и погромы будут расширяться, а это ведет к разрушению американской государственности. Член Совфеда Алексей Пушков также дал прогноз, чем закончится бунт в США. 



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