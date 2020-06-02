 

Юлия Барановская отказалась раскрывать свою зарплату на ТВ

02.06.2020, 16:53, Разное

Юлия Барановская отказалась назвать сумму своей заработной платы на телевидении. Вопрос одного из поклонников на такую тему она посчитала бестактностью.
34-летняя экс-возлюбленная Андрея Аршавина, оставшись без поддержки супруга, смогла добиться успеха на телевидение. Она совместно с Александром Гордоном ведет программу «Мужское/Женское». Также Юлия Барановская является соведущей Александра Васильева в передаче «Модный приговор», которая выходит на Первом канале. Знаменитость часто дает возможность поклонникам больше узнать о своей жизни в формате вопрос-ответ. На личной странице в социальной сети Instagram в Stories Барановская опубликовала ответы на темы, интересующие ее подписчиков. Поклонники помимо всего спросили знаменитость о ее доходах. Она отказалась назвать какие-либо суммы, отметив, что потом ей будут обиженно писать, что она не отвечает. Ведущая подчеркнула, что за всю свою жизнь никогда не позволила себе задать кому-либо подобный вопрос. Она не интересуется доходами других людей, а только своим собственным благосостоянием.
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