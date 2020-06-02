Архитектор поддержал строительство домов без мусоропроводов

02.06.2020, 16:48, Новости дня

Отсутствие мусоропроводов в жилых домах обеспечит лучшую пожарную безопасность, избавит от появления в доме крыс и насекомых, антисанитарии и запахов, но при этом людям придется выносить мусор исключительно на улицу, рассказал газете ВЗГЛЯД архитектор Руслан Кирничанский.

Российский Минстрой думает о том, чтобы освободить застройщиков от обязанности оборудовать многоквартирные дома мусоропроводами. Также обсуждается, можно ли в квартирах устанавливать измельчители продуктов для уменьшения количества пищевых отходов.

«Я отношусь к этой идее крайне положительно, потому что мусоропровод в доме – это не только антисанитария, но и возможность возникновения аварийных ситуаций. Например, пожаров, потому что через мусоропровод пламя очень хорошо перекидывается между этажами», – говорит Кирничанский.

Архитектор предлагает взглянуть на проекты старых домов, где в «сталинках» или дореволюционных особняках линия мусоропровода была уже предусмотрена непосредственно в квартирах. На сегодняшний день большинство жильцов этих домов заварили отверстие для мусора, так как практика показала, что это источник неприятного запаха, первопричина различной нежелательной живности, насекомых, рассадник бактерий и плесени.

«Несмотря на то, что в современных многоэтажных домах мусоропровод вынесен на лестничную клетку, проблемы антисанитарии, запаха и живности никуда не исчезли. Лично я сейчас живу на два адреса, где в одном доме у меня есть мусоропровод, а в другом – нет. По опыту могу сказать точно, что подъезд без мусоропровода чище и приятнее, да и не составляет большого труда выбрасывать мусор в контейнеры на улице», – рассказывает Кирничанский.

Проблема экологии также все еще стоит на повестке дня, продолжает архитектор, в связи с чем отказ от общего мусоропровода в доме мог бы поспособствовать тенденции сортировки мусора по разным контейнерам. Он не исключает, что в таком случае придется «попотеть», чтобы контейнеры были достаточной вместимости, вовремя опустошались и не портили общую картину двора.

«Отсутствие мусоропровода, кстати, еще и удешевит строительство. Конечно, немного, но все-таки это экономия. Думаю, она составляет около 2-3 % от суммы всего строительства, потому что это работы по установке, согласованию, материалы и так далее. Будет немного проще проектировать общедомовую часть (подъезд)», – объясняет Кирничанский.

Архитектор не исключает, что с отказом от мусоропроводов возникнет ситуация, когда люди будут выставлять свой мусор просто за дверь, на лестничную площадку, так как поленятся спускаться на улицу к контейнерам. Тем не менее, это скорее вопрос воспитания и дело привычки. Он приводит в пример московский район Чертаново, где сейчас преобладают пятиэтажки без мусоропровода – за все это время вокруг этих домов не возникло свалок, и в каждом дворе есть специальная площадка с контейнерами для мусора.