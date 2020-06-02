Участники конкурса «Цифровой прорыв» найдут решения в сфере больших данных

02.06.2020, 16:48, Новости дня

Ассоциация больших данных стала партнером всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» – одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», участникам которой будут предоставлены кейсовые задания по направлению больших данных.

Также ассоциация окажет экспертную поддержку, а разработанные решения будут тестироваться на базе ее технологической «песочницы», сообщается на сайте «Цифрового прорыва».

Цель Ассоциации – развитие рынка больших данных. Для этого нужны таланты и новые идеи, которые и может предложить конкурс «Цифровой прорыв». Молодые технологические команды с их свежими идеями и подходами к решению задач помогут крупным игрокам на рынке посмотреть на привычные процессы и сервисы под новым углом. Кроме того, сотрудничество с Ассоциацией больших данных – это возможность для участников совместно создать принципиально новые продукты и получить обширные знания и экспертизу в области больших данных, указывается на сайте.

«Большие данные – одно из ведущих направлений в современной IT-сфере. Без преувеличения можно сказать, что от развития подходов к работе с ними зависит будущее всего человечества. Многие ведущие компании занимаются разработкой новых продуктов для совершенствования уже готовых проектов, но это было бы невозможно без активного привлечения профессионалов. Объединение специалистов в одну большую команду позволит создавать уникальные технологии, которые в корне изменят нашу жизнь», – отметил руководитель проектного офиса «Цифрового прорыва», директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

Максимально перспективным вектором развития рынка использования данных Ассоциация считает реализацию кросс-индустриальных проектов на базе объединенных данных. На конкурсе Ассоциация уделит внимание проектам в сфере промышленности, ритейла и недвижимости, а также решениям, в основе которых лежит аналитика данных. Такие решения позволят сделать продукты и услуги компаний дешевле и доступнее для граждан. Интересными и значимыми для общества видятся проекты с данными, которые доступны из государственных систем и ведомств, а также проекты, создаваемые внутри экосистемы электронных сервисов государства. Они позволят сделать многие сервисы индивидуализированными как для граждан, так и для юридических лиц.

«В рамках партнерства Ассоциация предлагает участникам конкурса самим участвовать в развитии рынка больших данных и присоединиться к проектам АБД. Сейчас в портфеле Ассоциации 6 проектов разной направленности, например: проект по созданию песочницы данных, запуску центра компетенций по работе с данными. Командам-победителям предоставляется возможность стать частью одного из проектов на выбор», – уточнила президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова.

Участникам онлайн-хакатона предстоит приложить большие усилия для решения кейса, который будет представлен на первом онлайн-хакатоне уже 5-7 июня. Например, ПАО «Сбербанк», входящий в АБД, представит задачу по разработке алгоритмов распознавания, корректировки и нормализации почтовых адресов для последующего гео-тегирования данных.

«Возможность связывать различные объекты и события с геолокацией открывает широкие перспективы для решения задач геомаркетинга. В том числе это планирование и развитие развития «умной» инфраструктуры района, подбор наиболее эффективных локаций для бизнеса, управление коммерческой недвижимостью и торговыми центрами», – добавляет руководитель стратегического комитета Ассоциации, управляющий директор SberData Сбербанка Мария Поликанова.

Кейсы для «Цифрового прорыва» разработаны не только для получения новых решений, но и для раскрытия талантов и возможностей конкурсантов. Наиболее перспективные решения можно будет протестировать на базе технологической «песочницы» АБД, а команда-победительница получит возможность пройти стажировку в Сбербанке.

Масштабный IT-марафон, который проводит «Цифровой прорыв», состоит из онлайн-чемпионата для индивидуальных разработчиков и двух онлайн-хакатонов для сформированных команд. И если количество участников в онлайн-чемпионате не ограничено, то в каждом онлайн-хакатоне может принять участие не более 200 команд по 3-5 человек. В конкурсе могут принимать участие не только разработчики, но и дизайнеры, тестировщики, проектные менеджеры, продакт-менеджеры и другие специалисты IT-сферы.