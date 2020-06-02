Заболевшим COVID-19 дали неожиданный совет по защите кошек от вируса

02.06.2020, 16:48, Новости дня

Людям, у которых обнаружен коронавирус, следует воздержаться от контактов с кошками и другими домашними питомцами, в частности, не стоит «чихать и кашлять кошке в нос», посоветовал заместитель директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов.

«Как защитить питомца? Во-первых, уменьшить возможность контакта, чаще проветривать помещение. Как можно меньше брать его на руки, если хозяин заболел. Не стоит лезть целоваться и обниматься, чихать и кашлять кошке в нос, даже если она требует внимания и ласки», – приводит слова эксперта РИА «Новости».

Семенов посоветовал по возможности выводить животных на прогулки. «Здоровое питание, гигиена, проветривание, влажная уборка… все то же самое, что вы делаете с человеком [для профилактики COVID-19]», – сказал врач.

По словам эксперта, коронавирусы достаточно широко распространены в природе, и поражают всех млекопитающих, в том числе домашних и диких кошек. «Для кошек коронавирусная инфекция достаточно тяжелая, как и для людей», – отметил Семенов.

Напомним, в РФ коронавирус обнаружили у домашней кошки, животное поместили «на карантин по месту проживания хозяина». При этом в Россельхознадзоре подчеркнули, что нет никаких оснований для принятия мер в отношении домашних или диких животных.

В Роспотребнадзоре отметили, что официальных случаев передачи коронавируса от домашнего животного к человеку не зафиксировано, однако предупредили, что обратный путь заражения возможен.