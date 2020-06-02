Российские пропагандистские СМИ публикуют фейковую информацию, что похищенный в районе Крыма украинский десантник был пьян

02.06.2020, 16:40, Новости дня

Информация российских пропагандистских СМИ, будто похищенный в районе Крыма украинский военнослужащий был пьян, не соответствует действительности. Об этом сказано в заявлении командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, которое 2 июня опубликовано в Facebook.

“Российские пропагандистские СМИ публикуют фейковую информацию, что якобы наш военнослужащий был в состоянии алкогольного опьянения и под действием наркотических веществ сам оказался на территории Украины, временно и незаконно оккупированной РФ. Это было прогнозируемо!” – отметили в командовании.

В Десантно-штурмовых войсках считают, что, если бы эта информация соответствовала действительности, видео с соответствующей экспертизой было бы опубликовано в первый же день, а не через три дня.

“Именно такой минимальный срок нужен спецслужбам РФ, чтобы психологически обработать задержанного, угрожая расправой и другими действиями. На видео он выглядит подавленным, говорит заранее подготовленный текст. Не исключено, что находится под действием спецпрепаратов”, – предположили в ВСУ.

Командование Десантно-штурмовых войск заверило, что предпринимает все необходимые меры для возвращения военнослужащего в Украину.

Военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады старший солдат Евгений Добринский пропал утром 30 мая возле полуострова Чонгар в Херсонской области на админгранице с оккупированным Крымом. Неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы.

Начальник пресс-службы Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины Валентин Шевченко рассказал, что место, где предположительно похитили Добринского, находится примерно в 1 км от Крыма. Вместе с ним службу несли еще несколько украинских военных.

Федеральная служба безопасности России подтвердила факт задержания Добринского 2 июня. Оккупационные власти заявили, что военнослужащий был задержан якобы за незаконное пересечение границы, против него открыли уголовное дело. Десантник, утверждают в ФСБ, был в состоянии алкогольного опьянения, а при себе имел “вещество растительного происхождения, предположительно, являющееся наркотическим”.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.