 

После 22 июня карантин в Украине могут продлить

02.06.2020, 16:40, Новости дня

Карантинные ограничения в Украине могут быть продлены и после 22 июня. Об этом 1 июня в эфире “Україна 24” сообщил заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

“Сейчас он [карантин] будет длиться до 22 июня, это 100%, после этого будем смотреть, как смягчение с 10 и 15 июня будет влиять на ситуацию”, – сказал Ляшко.

По его словам, если ситуация с заболеваемостью будет на таком же уровне, то карантин будет адаптивным.

“Его адаптивность будет, возможно, не на областном уровне, а на уровне населенного пункта”, – отметил Ляшко.

Он добавил, что все будет зависеть от эпидемической ситуации не только в Украине, но и в странах Европейского союза, которые первыми вошли в эпидемический процесс.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в марте в Украине ввели карантин. С 11 мая 2020 года началось его смягчение. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы.

20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. С 1 июня в Украине начался новый этап, который подразумевает открытие спортивных залов и фитнес-центров, учебных заведений, запуск межобластного автобусного сообщения и железнодорожных перевозок.

Коронавирус в Украине по состоянию на сегодняшнее утро подтвержден у 24 340 человек, из них 727 скончались, а 10 078 вылечились.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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