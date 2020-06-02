Смерть Джорджа Флойда признали убийством

02.06.2020, 16:35, Новости дня

Власти Миннесоты признали смерть Джорджа Флойда убийством, заявив, что он пострадал от снижения кровотока из-за сдавливания шеи при применении к нему силовых приемов полицией Миннеаполиса.

46-летний афроамериканец Флойд скончался на прошлой неделе, будучи в наручниках, когда белый офицер Дерек Човин несколько минут прижимал его шею к земле коленом.

Его смерть, зафиксированная на видео, вызвала хаотичные демонстрации в десятках американских городов, некоторые из которых приобрели насильственный характер.

В заключении медэксперта округа Хеннепин, опубликованном в понедельник, говорится, что Флойд скончался от «остановки сердечно-легочной деятельности, осложненной из-за подчинения правоохранительным органам, ограничений в движении и сдавливания шеи». В нем также отмечается, что Флойд страдал от болезни сердца, интоксикации фентанилом и недавнего употребления метамфетамина, но эти факторы не указаны в качестве причины смерти.

Заключение опровергает предварительные выводы окружных властей, согласно которым смерть Флойда была вызвана сочетанием применения силовых приемов полицией, общего состояния здоровья и наличием потенциальных токсических веществ в его организме.