 

Трамп посетил церковь в Вашингтоне

02.06.2020, 16:35, Новости дня

Президент Дональд Трамп прошелся пешком, чтобы посетить историческую церковь Святого Иоанна недалеко от Белого Дома после того, как правоохранительные органы очистили парк Лафайета от демонстрантов, применив против них слезоточивый газ.

Трамп посетил церковь, после того как, выступая в Розовом саду Белого дома, пообещал мобилизовать военных, чтобы помочь подавить протесты, вспыхнувшие по всей стране после смерти Джорджа Флойда.

Трамп позировал для фотографий перед церковью, которая была подожжена вечером в воскресенье, когда в Вашингтоне, в районе Белого дома, протесты стали перерастать в насилие.

Трамп держал Библию, позируя вместе с помощниками, включая генерального прокурора Уильяма Барра, главу аппарата Белого дома Марка Мидоуза и пресс-секретаря Кейли Макэнани.

«Величайшая страна в мире», – заявил президент журналистам, отметив, что его администрация намерена поддерживать ее безопасность.

Однако епископ Епископальной епархии Вашингтона Мэриэнн Эдгар Бадди заявила, что она «возмущена» визитом Трампа в церковь.

«Президент не молился, когда пришел в церковь Святого Иоанна, и он также не признал мучительную боль, которую наша страна испытывает сейчас», – заявила Бадди CNN.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.05 / Великобритания остается на первом месте в Европе по числу жертв COVID-19

01.04 / В США за один день жертвами коронавируса стали 700 человек

04.05 / Минздрав просит украинцев побыть дома “еще немного”. Видео

23.04 / Степанов: Сегодняшний антирекорд по заболеваемости COVID-19 – следствие несоблюдения карантина в Вербное воскресенье и на Пасху

26.05 / Иностранные футболисты и тренеры РПЛ вернулись в Россию

15.04 / Россияне увеличили покупку вина, роутеров и электронных книг

06.05 / США сокращают добычу. Почему нефть снова дешевеет?

03.04 / Мнения: Вирус внесет коррективы в американские выборы

14.05 / Верховный суд Висконсина отменил ограничения на выход из дома

28.04 / Пентагон опубликовал видео с НЛО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска