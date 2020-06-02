Иностранных гостей парада Победы решили проверять на коронавирус

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02.06.2020, 16:30, Новости дня

Иностранные гости и участники Парада Победы на Красной площади пройдут осмотр и сдадут тесты на коронавирус, сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин.

Для запланированных медосмотров иностранных делегаций военные при помощи Роспотребнадзора развернут на аэродромах санитарно-карантинные посты, а в местах проживания делегатам проведут экспресс-тестирование, пишет «Интерфакс».

«Всего от Минобороны РФ привлечено более 300 человек медицинского персонала и около 90 единиц санитарного автотранспорта», – отметил Тришкин.

Кроме того, перед поездкой в Россию гости и участники будут должны пройти двухнедельный карантин и по прибытии предоставить документы с отрицательным результатом на коронавирус.

Напомним, изначально парад должен был пройти 9 мая, но его перенесли из-за коронавируса. В этот день над Красной площадью в Москве прошел воздушный парад, где пролетели 75 самолетов и вертолетов, а всего над городами РФ пролетели 597 летательных аппаратов.

Президент Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. Этот день объявлен выходным. Путин напомнил, что 24 июня – день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».

Парад Победы на Красной площади в Москве начнется 10.00 мск и продлится до 1,5 часов, будут использованы некоторые элементы парада 1945 года.

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу сообщал, что для участия в параде Победы подразделения приглашены 19 армий мира. 



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