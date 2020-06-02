 

Киркоров спел «песню простаты» в образе члена

02.06.2020, 16:30, Новости дня

Певец Филипп Киркоров в передаче «ВМаске шоу» на СТС высмеял шоу Елены Малышевой «Жить здорово», изобразив для нее «стоящий член» и исполнив «песню простаты».

Видео он опубликовал в своем Instagram.

По сюжету Киркоров в условиях самоизоляции получает заказ на съемку видео для передачи Малышевой на Первом канале. Он должен изобразить «увеличенную простату», но сам вместо этого изображает «стоящий член». Киркоров возмущается, но все равно исполняет песню простаты.

При этом соглашается это сделать он только в том случае, если Николай Басков будет изображать анус, а Юрий Лоза – аппендикс.

Ранее были подсчитаны потери российских звезд из-за пандемии. Утверждалось, что ущерб от приостановки концертов для Киркорова составил 50 млн рублей.



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