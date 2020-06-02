 

Учёные: Распространение коронавируса летом существенно не замедлится

02.06.2020, 16:30, Разное

Ученые из больницы Маунт Оберн в США исследовали действие потепления на передачу COVID-19. Эксперты выяснили, что в летний период не произойдет значительного замедления распространения коронавируса.
Ученые установили, как повлияла температура, осадки и УФ-индекс на число инфицированных людей в США весной текущего года. По результатам исследования специалисты сделали вывод, что повышение температуры до 11 градусов по Цельсию способствует снижению количества заболевших, однако последующее потепление существенно не уменьшает распространение вируса. Повышение УФ-индекса помогает сократить рост количества новых случаев, но значительного влияния оказать не способно. Уровень осадков, по мнению ученых, никак не сказывается на передаче вируса.



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