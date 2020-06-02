Росгвардейцы застрелили подозреваемого в краже обоев. Омбудсмен обратилась в СК

02.06.2020, 16:25, Новости дня

Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова обратилась в Следственный комитет России с просьбой предоставить информацию о подозреваемом в краже обоев, которого убили сотрудники Росгвардии во время спецоперации.

“Я хотела бы знать и хотела бы, чтобы это было известно обществу, почему была применена спецоперация. На мой взгляд, баланс здесь неравномерен. Это не какая-то террористическая акция. Это вообще очень сложно назвать какой-либо акцией, которая требовала вмешательства каких-то серьезных сил. По крайней мере, это так кажется со стороны”, – пояснила омбудсмен. Ее крайне удивило, что в силовых ведомствах “словно в рот воды набрали” и никак не комментируют случившееся.

Накануне новостной екатеринбургский сайт “E1” сообщил, что вечером 31 мая при штурме квартиры сотрудники Росгвардии убили мужчину, который, предположительно, украл несколько рулонов обоев. Отец подозреваемого говорил, что силовики выстрелили в его сына после того, как тот распылил перцовый баллончик.

“Начал с ним разговаривать: “Мне говорят, ты обои какие-то украл”. Он ответил: “Ничего я не крал. Я взял обои, заплатил. А за мной какие-то бандиты погнались, бать”. Оказывается, это охрана была. Что там случилось, не знаю. Он очень расстроен был, сильно расстроен. Сидел со мной, в стрессе. Тишина была. Потом смотрю: стали стучаться. (Он) нож в руки взял, которым можно было резать обои. И говорят, что он с ножом в магазине набросился, – это неправда. На каком основании они начали стрелять?” – рассказал отец убитого.

В пресс-службе Росгвардии заявили, что ранее судимый за незаконный оборот наркотиков мужчина совершил “разбойное нападение, в ходе которого угрожал ножом персоналу”. По данному факту возбуждено уголовное дело, уточнили в ведомстве.

“При входе в квартиру спецназа подозреваемый держал в руках направленный в их сторону предмет, внешне похожий на автоматическое оружие, высказывал угрозы в адрес сотрудников СОБРа и вел себя агрессивно. В результате в сложившейся обстановке, воспринимая его действия как реально опасную ситуацию, решили открыть огонь”, – объяснили в пресс-службе.