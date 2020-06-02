Кыргызстан повысит арендную плату за военную базу в Канте до $4,7 млн в год

02.06.2020, 16:25, Новости дня

Парламент Кыргызстана рассмотрит поправки к соглашению об условии дислоцирования российской авиабазы в Канте.

Россия для своей военной базы арендовала у Кыргызстана земельный участок площадью 866,2 га и ежегодно платила за него $4,5 млн. После проверки кыргызстанская сторона выяснила, что российские военные используют почти на 100 га земли больше, чем прописано в соглашении.

“В этой связи Генштабом КР и Министерством обороны РФ подготовлен проект протокола о внесении изменений и дополнений в соглашение от 20 сентября 2012 года с уточнением вопросов арендной платы, совместного использования беспилотных летательных аппаратов на территории КР, а также реконструкции взлетно-посадочной полосы российской авиационной базы”, – сообщили в Генштабе. После подписания нового соглашения сумма арендной платы увеличится до $4,7 млн в год.

Реконструкцию взлетно-посадочной полосы кыргызстанские специалисты оценили в более чем 2 млрд рублей, предполагается, что расходы на себя возьмет российская сторона. В Минобороны России ответили, что без передачи прав собственности на “внесенные неотделимые улучшения” деньги на ремонт не выделят.

“После прекращения действия соглашения взлетно-посадочная полоса с внесенными в нее улучшениями будет возвращена кыргызской стороне. В соответствии с Земельным кодексом КР и указанным соглашением передача земельных участков в собственность российской стороне невозможна”, – подчеркнули в Генштабе.

Российская военная база существует в Кыргызстане с начала нулевых. Основные ее силы размещены в небольшом городке Кант, неподалеку от Бишкека (это штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8).

Также на аэродроме в Канте базируются самолеты Су-25 из сил ОДКБ и два самолета Ан-26 ВС Кыргызстана, регулярно выполняющие грузовые и пассажирские перевозки.