 

Трамп назвал беспорядки в стране внутренним терроризмом и пригрозил ввести войска

02.06.2020, 16:20, Разное

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести вооруженные силы в штаты, где произошли наиболее масштабные протестные акции, спровоцированные смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом американский лидер заявил в своем обращении из Розового сада Белого дома.

«Если какой-то город или штат откажется предпринять действия, необходимые для защиты жизни и имущества своих жителей, то я разверну американские вооруженные силы и быстро решу эту проблему за них», — пояснил он, подчеркнув, что руководство штатов и городов обязано обеспечить своими силами порядок на улицах.

По словам американского лидера, беспорядки в США являются актом внутреннего террора, а не мирными протестами. «Уничтожение невинных жизней и пролитие невинной крови — это преступление против человечности и против Бога», — отметил он.

Президент напомнил, что в ходе протестных акций вандалы громили магазины, полицейские участки, церкви, а также осквернили Мемориал Линкольна и Мемориал Второй мировой войны. Во время выступления Трампа в Вашингтоне продолжались беспорядки: полиция применила против протестующих слезоточивый газ.

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Ранее власти Нью-Йорка и Вашингтона ввели комендантский час, а Бюро тюрем США приняло решение впервые за 25 лет полностью закрыть федеральные исправительные учреждения. Волна беспорядков прокатилась по всей стране после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, который умер после задержания полицейским, душившим его коленом.

Источник: Новая газета



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