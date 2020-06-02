На Урале начата проверка по факту гибели мужчины при задержании

02.06.2020, 16:16, Новости дня

На Урале организована доследственная проверка по факту гибели молодого человека, оказавшего сопротивление силовикам при штурме его квартиры, сообщили во вторник следственные органы СК РФ по Свердловской области.

«По данному факту следственными органами СК РФ по Свердловской области незамедлительно была организована доследственная проверка, по итогам которой будет дана объективная правовая оценка ситуации», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В пресс-релизе отмечено, что в рамках проверки следователи опрашивают сотрудников Росгвардии и полиции, принимавших участие в задержании подозреваемого, а также жильцов подъезда в доме, где произошел инцидент. Также анализируется документация, регламентирующая действия сотрудников силовых структур, принимавших участие в мероприятиях по задержанию. Для определения точной причины смерти погибшего проводится судебно-медицинская экспертиза.

В пресс-службе Росгвардии объяснили, что боец СОБРа застрелил 27-летнего хозяина квартиры так как он направлял на него предмет, похожий на автомат, пишет портал Ura.ru.

«При входе в квартиру спецназа подозреваемый держал в руках направленный в их сторону предмет, внешне похожий на автоматическое оружие, высказывал угрозы в адрес сотрудников СОБРа и вел себя агрессивно. В результате в сложившейся обстановке, воспринимая его действия как реально опасную ситуацию, решили открыть огонь», – отмечено в сообщении пресс-службы.

По предварительным данным, у хозяина квартиры в руках был автомат для игры в страйкбол, который внешне не отличается от боевого автомата Калашникова.

Напомним, наряд полиции прибыл на задержание мужчины, так как он только что ограбил строительный магазин.