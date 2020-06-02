В ОП заверили в безопасности голосования по Конституции для участников и наблюдателей

02.06.2020, 16:16, Новости дня

Руководитель рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев считает, что принятые Центризбиркомом РФ меры по обеспечению безопасности участников голосования обеспечат их полную защиту здоровья.

«Мы хотим поблагодарить (главу ЦИК Эллу Александровну Памфилову), прежде всего за то, что будет на максимальном уровне обеспечена защита здоровья как самих голосующих, так и наших наблюдателей. Все наши наблюдатели получат необходимые средства индивидуальной защиты», – передает его слова ТАСС.

По его словам, самыми важными принципами является «максимальная защита здоровья и максимальное присутствие общественных наблюдателей на всех процедурах голосования».

«Что касается мер по защите здоровья, мы сейчас можем констатировать, что они уже сейчас намного лучше, чем те, которые применялись и даже будут применяться в зарубежных странах на голосовании», – отметил член ОП.

Он добавил, что «наблюдателей на голосовании будет сотни тысяч».

«Мы сами себе ставим задачу обеспечить пять-шесть наблюдателей на участках, чтобы во все время голосования было достаточное количество людей. На каких-то участках, может быть, столько не нужно. Может быть, не такая интенсивность будет как в финальный день голосования, но в среднем такое количество будет обеспечено», – подчеркнул Григорьев.

«Мы принимаем всех желающих и сейчас ждем от политических партий достаточное количество, мы их принимаем по индивидуальным направлениям. Мы будем принимать эти заявки максимально долго, практически до последнего момента», – добавил член ОП.

1 июня президент Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.