 

Российским болельщикам назвали новые требования для посещения матчей

02.06.2020, 16:16, Новости дня

Болельщики смогут посещать матчи чемпионата РФ и Кубка РФ по футболу только в масках и перчатках, сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Будут реализованы все меры безопасности на этапе входа на стадион. К присутствию на стадионе болельщики будут допущены только в масках и перчатках, к сожалению, на этот период это обязательное требование. Нельзя будет использовать никакую пищу, только воду. Но повторяю: этот период позволит продемонстрировать эффективный метод организации соревнований», – передает ТАСС слова Матыцина.

Ранее министр заявил, что перед возобновлением чемпионата РФ по футболу предстоит проделать много работы.

Напомним, Российскому футбольному союзу разрешат возобновить матчи чемпионата РФ со зрителями, однако на первоначальном этапе стадионы будут заполнены только на 10%. Чемпионат возобновится 21 июня.



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