Телеведущий Оскар Кучера переболел коронавирусом

02.06.2020, 16:08, Новости дня

Телеведущий Оскар Кучера и его семья переболели коронавирусом. Сейчас ведущий программы «Звезды сошлись» на НТВ уже полностью вылечился.

«Я и вся моя семья переболели этим самым коронавирусом. Семья перенесла легко, я чуть тяжелее, но без пневмонии и больницы. Произошло это на майские праздники. 12 мая у меня уже не было температуры, и я пошел на поправку. Сдал все анализы. Сначала подтвердили COVID-19, потом что его уже нет, и в итоге следующий анализ показал наличие антител G. Но в любом случае было принято решение не подвергать опасности коллег, и я остался дома на карантине!» – рассказал телеведущий «Комсомольской правде».

Кучера отметил, что в его доме находилось много родственников, однако никто из них не заразился. Телеведущий пояснил, что уже выздоровел, однако контакты все же ограничил.

Ранее стало известно, что коронавирус обнаружили у актрисы Елены Воробей. Кроме того, вирус был выявлен у актрисы Дарьи Мороз и Натальи Вавиловой.