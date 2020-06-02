 

Телеведущий Оскар Кучера переболел коронавирусом

02.06.2020, 16:08, Новости дня

Телеведущий Оскар Кучера и его семья переболели коронавирусом. Сейчас ведущий программы «Звезды сошлись» на НТВ уже полностью вылечился.

«Я и вся моя семья переболели этим самым коронавирусом. Семья перенесла легко, я чуть тяжелее, но без пневмонии и больницы. Произошло это на майские праздники. 12 мая у меня уже не было температуры, и я пошел на поправку. Сдал все анализы. Сначала подтвердили COVID-19, потом что его уже нет, и в итоге следующий анализ показал наличие антител G. Но в любом случае было принято решение не подвергать опасности коллег, и я остался дома на карантине!» – рассказал телеведущий «Комсомольской правде».

Кучера отметил, что в его доме находилось много родственников, однако никто из них не заразился. Телеведущий пояснил, что уже выздоровел, однако контакты все же ограничил.

Ранее стало известно, что коронавирус обнаружили у актрисы Елены Воробей. Кроме того, вирус был выявлен у актрисы Дарьи Мороз и Натальи Вавиловой.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.05 / “Спасибо за освобождение, но…”: европолитиков понесло

19.05 / Мясников сказал, при каких болях в сердце надо срочно звонить в скорую

07.04 / Мать Гвардиолы умерла от коронавируса

11.05 / Сотрудники Белого дома заразились коронавирусом

06.05 / Минфин оценил потери российской экономики и бюджета в 2020 году

09.05 / В мире: 9 мая на Украине ветеранов и поздравляют, и оскорбляют

04.05 / Протоиерей Смирнов заявил о пользе коронавируса для души

02.05 / В Харьковской области за день от коронавируса умерли два человека

01.06 / Petropavlovsk и “Южуралзолото” могут создать СП

07.04 / Песков рассказал, как часто Путин сдает тест на коронавирус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска