 

Климова поговорила с Ургантом о замужестве дочери: Ну, за кого?

02.06.2020, 16:05, Разное

Смотреть вокальное состязание Климовой теперь сложно.
Артистка не одобряет того, что сегодня происходит в рамках конкурса. “Я
переживаю за будущее своих детей, хотелось бы, чтобы дочь моя вышла замуж”, –
туманно высказалась звезда кино и сериалов.

Иван Ургант не понял, чего так опасается Екатерина
Климова. Телеведущий попытался уточнить, как именно “Евровидение” может помешать
замужеству наследницы артистки. “Ну, за кого?” – сказала актриса в ответ.
Шоумен подчеркнул, что с женихами у дочери Екатерины проблем не будет. Иван
уверил, что ухажеры для девушки найдутся даже в его телестудии.

Напомним, старшей дочери актрисы, Елизавете, уже 18 лет. Как
рассказала Екатерина Климова, ее наследница в этом году осталась без выпускного
бала. Торжество отменили из-за коронавируса. Артистка поведала, что Лиза очень
переживает из-за того, что она и ее одноклассники лишились праздника. Климова
также сообщила, что ее дочка планирует поступать на факультет журналистики.
Выбор дочери артистка полностью поддерживает.

Напомним, у Екатерины Климовой четверо детей. Первенца,
Лизу, актриса родила в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым. В союзе с коллегой
по цеху Игорем Петренко знаменитость стала мамой двух сыновей – Матвея и Корнея. Дочь Беллу звезда подарила третьему
супругу, актеру Геле Месхи.



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