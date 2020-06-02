Климова поговорила с Ургантом о замужестве дочери: Ну, за кого?

02.06.2020, 16:05, Разное

Смотреть вокальное состязание Климовой теперь сложно.

Артистка не одобряет того, что сегодня происходит в рамках конкурса. “Я

переживаю за будущее своих детей, хотелось бы, чтобы дочь моя вышла замуж”, –

туманно высказалась звезда кино и сериалов.

Иван Ургант не понял, чего так опасается Екатерина

Климова. Телеведущий попытался уточнить, как именно “Евровидение” может помешать

замужеству наследницы артистки. “Ну, за кого?” – сказала актриса в ответ.

Шоумен подчеркнул, что с женихами у дочери Екатерины проблем не будет. Иван

уверил, что ухажеры для девушки найдутся даже в его телестудии.

Напомним, старшей дочери актрисы, Елизавете, уже 18 лет. Как

рассказала Екатерина Климова, ее наследница в этом году осталась без выпускного

бала. Торжество отменили из-за коронавируса. Артистка поведала, что Лиза очень

переживает из-за того, что она и ее одноклассники лишились праздника. Климова

также сообщила, что ее дочка планирует поступать на факультет журналистики.

Выбор дочери артистка полностью поддерживает.

Напомним, у Екатерины Климовой четверо детей. Первенца,

Лизу, актриса родила в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым. В союзе с коллегой

по цеху Игорем Петренко знаменитость стала мамой двух сыновей – Матвея и Корнея. Дочь Беллу звезда подарила третьему

супругу, актеру Геле Месхи.