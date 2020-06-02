Стала известна причина смерти актера фильма “Сумерки” Грегори Тайри Бойса и его девушки

02.06.2020, 15:59, Разное

В середине мая исполнитель роли одноклассника Беллы Свон Тайлера Кроули в фильме “Сумерки”, 30-летний Грегори Тайри Бойс, был найден мертвым в своей квартире в Лас-Вегасе. Вместе с ним было обнаружено и тело его девушки, 27-летней Натали. Точные причины их смерти тогда не сообщались, были лишь неподтвержденные данные TMZ, якобы рядом с телами молодых людей был обнаружен некий белый порошок. Сегодня коронер округа Кларк, штат Невада, Джон Фаденберг озвучил результаты химико-токсикологической экспертизы: Грегори и Натали умерли от передозировки кокаина и фентанила.

Грегори и Натали Грегори в фильме “Сумерки”

Ранее сообщалось, что тела Грегори и Натали обнаружил двоюродный брат актера, который жил с ним в квартире. Брат Грега проснулся в тот день после ночной смены на работе и увидел, что дверь в их комнату заперта. Он подумал, что пара уже уехала, так как они собирались в Лос-Анджелес, и начал собираться на работу. Выйдя из дома, он однако увидел машину Грега на парковке и заподозрил неладное. Вернувшись в квартиру, он постучал в комнату и, не получив ответа, выбил дверь.

Напомним, с недавнего времени Грегори Бойс перебрался в Лас-Вегас, чтобы помогать своей матери, однако продолжал часто бывать в Лос-Анджелесе по работе и для того, чтобы видеться с 10-летней дочерью Алайей. С Натали Грегори встречался около года. У нее также остался ребенок – сын от предыдущих отношений Иджипт.