Крашенинников дал разъяснения по поводу выходного дня в день голосования по Конституции

02.06.2020, 15:53, Новости дня

Компенсировать выходной, который объявлен в день общероссийского голосования по поправке к Конституции 1 июля, за счет дополнительного рабочего дня в следующем году не будут, сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон страны Павел Крашенинников.

«Нет, конечно, этого точно не будет», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1».

Крашенинников подчеркнул, что это прописано в законе о поправке, передает ТАСС.

«Сегодня у меня почему-то несколько раз спрашивали: а если кто-то раньше проголосовал, то у него выходного не будет? Нет, этот выходной для всех: для тех, кто раньше проголосовал, кто пойдет голосовать и даже для тех, кто не пойдет голосовать», – отметил депутат.

Он добавил, что при поддержке гражданами поправок к Конституции они вступят в силу после президентского указа об их официальной публикации. «Там есть основная часть – нормы прямого действия. Но также есть нормы, которые связаны с федеральными законам, они [законопроекты] готовятся», – сказал Крашенинников.

В понедельник президент Владимир Путин объявил, что голосование по Конституции состоится 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет с 25 июня по 1 июля. В ЦИК заверили в безопасности процедуры голосования: ожидается, что погодные и эпидемиологические условия в это время будут наиболее подходящими, а месяц до голосования поможет россиянам точнее определиться с выбором.