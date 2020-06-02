Выделены четыре волны коронавируса в Москве

02.06.2020, 15:53, Новости дня

Ученые из Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Менделеева провели анализ распространения коронавируса в Москве и выделили четыре вспышки инфекции, сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования России.

«Первая волна в Москве зародилась в первых числах марта и является самой протяженной из всех волн, именно она обеспечивает время эпидемии – конец июня, сопровождалась численностью 73 тыс. инфицированных», – приводит ТАСС сообщение министерства.

Отмечается, что несоблюдение ограничительных мер в Москве привело к появлению еще двух волн, которые проявились в двадцатых числах апреля и сдвинули пик эпидемии на 7 мая. Эти две волны увеличили численность инфицированных еще на 109 тыс. человек.

Четвертая волна, по мнению ученых, проявилась в двадцатых числах мая. Она стала следствием возобновления работы ряда предприятий, но оказалась короткой. Вследствии четвертой волны число инфицированных увеличилось на 19 тысяч, доведя общий показатель до 201 тысячи.

«Мы полагаем, что при постепенном снятии ограничений будут еще возникать новые волны. Важно, чтобы они были короткие, а для этого каждый москвич должен обеспечивать меры предосторожности», – отмечают исследователи.

Кроме того, российские специалисты рассчитали распространение эпидемии в Китае, Вьетнаме, Южной Корее, Японии, Израиле, Швеции, Чехии, Германии, Италии, Испании, Франции, США.

Так, в Италии три волны эпидемии зародились практически одновременно в трех разных местах – Ломбардии, Эмилии-Романьи и Венето. Позже началась четвертая волна.

Ранее вице-мэр столицы Анастасия Ракова заявила, что благодаря своевременному созданию достаточного количества спецмест для вирус-положительных COVID-19 Москве удалось избежать развития ситуации, как в Италии.