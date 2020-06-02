Сербские военные примут участие в параде Победы в Москве

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02.06.2020, 15:53, Новости дня

Военные Армии Сербии по приглашению РФ примут участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, сообщило сербское минобороны.

«На основании договоренности двух президентов и верховных главнокомандующих Сербии и Российской Федерации Александара Вучича и Владимира Путина, а также приглашения Министерства обороны Российской Федерации военнослужащие Армии Сербии примут участие в параде Победы, который пройдет 24 июня 2020 года в Москве», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Президент Владимир Путин в конце мая объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. Этот день объявлен выходным.

Приглашения на парад Победы приняли ряд иностранных лидеров, в том числе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Сербии Александр Вучич, президент Абхазии Аслан Бжания и президент Молдавии Игорь Додон.

Известно, что парад в Москве начнется в 10.00, он продлится до 1,5 часов. Будут использованы некоторые элементы парада 1945 года.

Также появились подробности воздушного парада в Москве 24 июня, которые пройдут 16 группами над Красной площадью.



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