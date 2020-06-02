В Азии появилась новая женщина-миллиардер

02.06.2020, 15:50, Новости дня

Новая женщина-миллиардер появилась после одного из самых дорогих разводов в Азии, сообщает Bloomberg.

Ду Вэйминь, председатель правления Shenzhen Kangtai Biological Products Co., передал 161,3 миллиона акций производителя вакцин своей бывшей жене Юань Липин, что сразу же сделало ее одной из богатейших людей мира. На момент закрытия торгов в понедельник акции стоили $3,2 миллиарда.

Юань владеет акциями напрямую, но подписала соглашение, делегирующее право голоса ее бывшему мужу. Гражданка Канады, проживающая в Шэньчжэне, она занимала пост директора Kangtai с мая 2011 года по август 2018 года. Сейчас она является заместителем генерального директора дочерней компании Beijing Minhai Biotechnology Co. Юань получила степень бакалавра экономики в пекинском Университете международного бизнеса и экономики.

Акции Kangtai выросли более чем вдвое за последний год и продолжают расти с февраля, когда компания объявила о планах разработки вакцины для борьбы с коронавирусом.

Чистая стоимость активов Ду сократилась примерно до $3,1 миллиарда с $6,5 миллиарда до развода, без учета его заложенных акций.

Самым дорогим в истории стал развод Джеффа и Маккензи Безосов. Основатель Amazon передал бывшей жене 4% акций онлайн-ритейлера. Согласно Bloomberg Billionaires Index, по состоянию на 2 июня ее состояние оценивается в $49 миллиардов.