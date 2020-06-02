 

Подозреваемым в изнасиловании и убийстве девочки в Крыму оказался ее крестный

02.06.2020, 15:48, Новости дня

Мужчина, задержанный по подозрению в надругательстве и убийстве девочки в Крыму, был не только приятелем ее отца, но и крестным ребенка, сообщил источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, днем 31 мая девочка вместе с отцом и его друзьями отправилась на рыбалку. Отец девочки, находясь на берегу Северо-Крымского канала в состоянии алкогольного опьянения, отпустил дочку с приятелем, который вызвался проводить ее до дома. После этого мужчина надругался над девочкой, а затем столкнул ее в воду, передает РИА «Новости».

«Подозреваемый в убийстве девочки – ее крестный», – сказал источник.

В Следственном комитете сообщали, что подозреваемый сам сознался в совершении преступления. Отец ребенка тоже задержан: следствие полагает, что он оставил девочку в опасности, это статья УК РФ.

Поисками девочки занимались следователи и следователи-криминалисты ГСУ СК по Крыму, полиция, МЧС, Росгвардия, а также поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Крым». Тело ребенка нашли водолазы в Северо-Крымском канале.

Напомним, в ноябре в Крыму отчим девочки, которую нашли мертвой после нескольких дней поисков, признался в убийстве.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.04 / Российские врачи начали лечить больных коронавирусом в Бергамо

25.04 / Ученые работают над созданием лекарства против ВИЧ

09.04 / Европейские рынки вслед за азиатскими демонстрируют рост

31.05 / Клубный магазин “Чикаго Блэкхоукс” разграблен протестующими

12.04 / МИД РФ предостерег от попыток политизации пандемии коронавируса

15.05 / Трамп официально внес кандидатуру Кита Дейтона на должность посла в Украине

09.04 / Украина приготовилась к остановке транзита российского газа

26.05 / Газпром и Грузия договорились о цене на газ

05.05 / IATA выступила за маски на пассажирских самолетах

08.05 / Путин призвал Запад осудить Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска