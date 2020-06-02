Авиакеросин подешевел почти на треть

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02.06.2020, 15:48, Новости дня

Стоимость авиакеросина в РФ снизилась в апреле 2020 года на 30,5% по сравнению с прошлым годом и составила 30,7 тыс. рублей за тонну, сообщила авиакомпания «Аэрофлот».

По данным перевозчика, в марте цены на авиакеросин снизились на 12,6% – до 38,7 тыс. рублей. Отмечается, что за первый квартал 2020 года стоимость топлива упала на 5,5% и составила 41,4 тыс. рублей за тонну, передает ТАСС.

«Стоимость авиакеросина нормализовалась с уровня 2015-2017 годов, что поддерживает отрасль в данный период», – отмечается в презентации «Аэрофлота».

Также авиакомпания заявила, что объем рынка внутрироссийских перелетов вернется на прежний докризисный уровень осенью этого года. 

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации для восстановления авиаперевозок. Эсперт рассказал газете ВЗГЛЯД, как изменятся цены на авиабилеты после пандемии.

В апреле владелец S7 Group Владислав Филев сказал, что ожидает возобновления международного авиасообщения не раньше апреля следующего года.



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