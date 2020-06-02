Суд в Екатеринбурге вынес штраф за нарушение санитарных норм в сети «Красное и Белое»

02.06.2020, 15:48, Новости дня

Чкаловский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 400 тыс. рублей компанию «Лабиринт-Екатеринбург» за нарушение санитарных норм в семи объектах организации – магазинах «Красное & Белое» (К&Б).

Суд постановил назначить компании административное наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей «за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»)», передает ТАСС слова судьи.

Ранее Железнодорожный районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 450 тыс. рублей склад «Абсолют» компании «Красное & Белое», где была зафиксирована вспышка коронавируса и выявлены нарушения санитарных норм.