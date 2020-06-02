 

Зеленский: Нам удалось сравнительно неплохо пройти первую волну пандемии коронавируса

02.06.2020, 15:23, Новости дня

Украине удалось сравнительно неплохо пройти первую волну пандемии коронавируса. Такое мнение 2 июня в ходе совещания по противодействию распространению COVID-19 выразил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает сайт главы государства.

“Нам на самом деле удалось сравнительно неплохо пройти первую волну пандемии. Этому способствовала и ответственность украинцев, и стратегия сдерживания, которую мы подробно и тщательно разрабатывали и меняли по мере необходимости. Теперь у нас есть опыт, понимание и выдержка, если придет вторая волна. Надеюсь, тогда человечество будет более готовым”, – подчеркнул Зеленский.

Участники совещания обратили внимание на то, что после начала смягчения карантинных ограничений значительных вспышек коронавируса в стране не произошло.

Отмечается, что адаптивный карантин введен во всех областях Украины, кроме Львовской, Ровенской и Черновицкой, и практически везде произошел переход к третьему этапу смягчения ограничительных мер.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в марте в Украине ввели карантин. С 11 мая 2020 года началось его смягчение. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы.

20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. С 1 июня в Украине начался новый этап, который подразумевает открытие спортивных залов и фитнес-центров, учебных заведений, запуск межобластного автобусного сообщения и железнодорожных перевозок.

Коронавирус в Украине по состоянию на сегодняшнее утро подтвержден у 24 340 человек, из них 727 скончались, а 10 078 вылечились.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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