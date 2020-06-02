Ройтбурд: События вокруг Одесского художественного музея – это личная вендетта обнаглевших от безнаказанности мажоров с депутатскими мандатами

02.06.2020, 15:23, Новости дня

Решение Одесского апелляционного суда не обязывает областную государственную администрацию расторгать контракт с директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом. Об этом он заявил в комментарии изданию “ГОРДОН”, комментируя постановление апелляционной инстанции.

“Суд пошел на поводу у тех, кто подавал апелляцию. Но он признал законной процедуру моего назначения. Решение Одесского апелляционного суда не обязывает моего работодателя расторгать со мной контракт. Договор со мной подписала Одесская областная государственная администрация, и только она может его разорвать. Я встречался с главой ОГА, он не видит оснований для расторжения контракта и не собирается это делать. Далее данное постановление апелляционной инстанции будет обжаловано. По целому ряду признаков оно может быть обжаловано, в частности, потому, что имеет широкий общественный резонанс”, – сообщил Ройтбурд.

Он считает надуманными нарушения, в которых его обвиняют депутаты.

“Происходящее вокруг музея – это маразм и личная вендетта обнаглевших от безнаказанности мажоров с депутатскими мандатами. Они не успокоятся. Это же вопрос не логики, а их психики. Я за последние два года научился спокойно ко всему этому относиться и просто продолжаю работать. В решении суда перечислены мои “нарушения” – это абсолютно непрофессиональный подход. Заседала тройка, как в 1937 году, без адвокатов, и решила, что я нарушил контракт тем, что не пускал депутата в фонд. Допуск в фонды не входит в сферу моих полномочий. Есть инструкция Министерства культуры Украины, в ней указано, что такое решение принимает главный хранитель фондов. И он даже меня может не пустить”, – пояснил собеседник.

По его словам, в музее проводились противоаварийные работы, которые были согласованы с Министерством культуры.

“Написано, что я проводил незаконный ремонт. Но у нас было предписание на противоаварийные работы, которые предполагали замену осветительных фонарей в залах, где протекали потолки. До этого в залах стояли ведра и вода текла по стенам, где висели картины, оцениваемые в миллионы. Мы без государственных денег по разрешению Минкульта заменили фонари. Разумеется, затем понадобилось покрасить потолок и стены. А как вы иначе себе это представляете? Мы имеем право циклевать паркет и установить человеческое освещение. Если мы под выставку покрасили стены, это не ремонт, а часть экспозиционного дизайна”, – сказал директор музея.

Также он считает безосновательными прозвучавшие обвинения в ведении незаконной концертной деятельности.

“К нам приходили литераторы Сергей Жадан, Борис Херсонский, Дмитрий Быков, Владимир Орлуша, философ Вахтанг Кибуладзе, музыканты “Хамерман знищує віруси” и джазовое Pokaz Trio. Эти события – подарок от них для привлечения внимания к нашему музею. Мы не продавали специальные билеты на это мероприятие. Любой человек, который купил входной билет в музей, имел возможность побывать на этом событии. Такое даже при СССР было возможно. И все прочие пункты, по которым меня обвиняют, – это идиотизм”, – резюмировал Ройтбурд.

Ройтбурд возглавил Одесский художественный музей в марте 2018 года. С ним подписали контракт на пять лет.

В июне 2019 года одесские депутаты пытались его уволить, но им не удалось это сделать. 4 августа депутаты снова предприняли попытку уволить Ройтбурда. За такое решение проголосовал 51 депутат, трое были против, трое воздержались, 25 человек не голосовали. Депутаты, в частности, заявили, что Ройтбурд организовывал в музее концерты и проводил ремонт без согласования с облсоветом, что является нарушением законодательства.

Глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый в ноябре заявил, что не видит причин для увольнения Ройтбурда, писала “Думская”. В Министерстве культуры сообщили, что оснований для увольнения не было.

В феврале 2020 года Приморский районный суд Одессы признал незаконным и отменил решение облсовета об увольнении Ройтбурда, областной совет обжаловал это решение.

28 мая в Едином реестре судебных решений Одесский апелляционный суд опубликовал свое постановление, где говорится, что, хотя контракт с Ройтбурдом заключала Одесская областная государственная администрация, у Одесского областного совета были полномочия его расторгнуть. Таким образом, апелляционная инстанция отменила решение Приморского районного суда. В постановлении подчеркивается, что оно не подлежит обжалованию в кассационном порядке.