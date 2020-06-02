 

Украина будет обсуждать с Германией вопрос международной платформы по Крыму – Кулеба

02.06.2020, 15:23, Новости дня

Украинская сторона во время переговоров с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в дальнейшем будет обсуждать, как должна выглядеть международная платформа по деоккупации Крыма. Об этом 2 июня во время пресс-конференции по итогам встречи с Маасом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Речь идет о том, в каком формате мы будем обсуждать ситуацию в Крыму и его неизбежную деоккупацию с нашими международными партнерам… Мы будем говорить о том, в каком именно формате нам наладить этот диалог, как должна выглядеть международная платформа по Крыму”, – отметил министр.

Он добавил, что эта тема будет также предметом переговоров с Маасом дальнейшем.

“Сейчас только еще раз подчеркну, что вопрос Крыма всегда будет среди приоритетных для меня как для министра иностранных дел, и до тех пор, пока Крым не будет деокуппированный и не вернется в состав Украины”, – подчеркнул Кулеба.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В феврале на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил, что более 100 украинцев и крымских татар удерживаются в Крыму и на территории Российской Федерации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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