В условиях протестов в США стреляют в полицейских

02.06.2020, 15:20, Новости дня

Полиция Сент-Луиса, штат Миссури, сообщила, что четверо полицейских получили огнестрельные ранения, после того как акции протеста, которые начались как мирные выступления в понедельник, приобрели насильственный характер, и демонстранты начали бить витрины и грабить местные заведения, а в центре города начались пожары.

Департамент полиции сообщил в Твиттере в ночь на вторник, что офицеры были доставлены в больницу с ранениями, которые, предположительно, не представляют угрозу для жизни. Кто произвел выстрелы, неизвестно.

Хаос в Сент-Луисе возник после продолжающихся протестов в Миссури в связи с гибелью Джорджа Флойда и обращением полиции с афроамериканцами. Акции протеста также прошли в Канзас-Сити и Джефферсон-Сити.

Кроме того, огнестрельное ранение получил полицейский в Лас-Вегасе, штат Невада, и власти разбираются еще с одной стрельбой, которая произошла на фоне протестов в связи со смертью Флойда в Миннеаполисе.

Департамент полиции Большого Лас-Вегаса сообщил в ночь на вторник, что один офицер был ранен в районе бульвара Лас-Вегас-Стрип, а еще один участвовал в перестрелке в центре города.

Полиция Лас-Вегаса сообщила в понедельник, что за три ночи протестов было арестовано 338 человек. Полиция применила слезоточивый газ и перцовый спрей, чтобы разогнать толпу вечером в субботу в центре города и в воскресенье на бульваре Лас-Вегас-Стрип.