 

Путин пожелал удачи губернатору Тамбовской области на выборах

02.06.2020, 15:16, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин заявил, что губернатор Тамбовской области Александр Никитин добился хороших показателей во главе региона, что позволяет ему претендовать на переизбрание в сентябре.

«В соответствии с положительным тенденциями социально- экономического развития в регионе, которым вы руководите в последние годы, безусловно, вы имеете полное право претендовать на переизбрание», – передает его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что Никитину нужно доказать это жителям Тамбовской области, убедив в эффективности его шагов.

«Они, конечно, сделают свой выбор в ходе голосования в сентябре текущего года. Я желаю вам удачи», – сказал Путин.

Рабочая встреча с Никитиным прошла в режиме видеоконференции.

Напомним, Никитин победил на выборах Тамбовской области в сентябре 2015 года. До этого он был председателем Тамбовской областной думы.



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