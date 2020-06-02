Уехавший из РФ фигурист ужаснулся протестами в США

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02.06.2020, 15:16, Новости дня

Американский фигурист русского происхождения, победитель юниорского финала Гран-при Алексей Красножон рассказал о происходящих в стране акциях протеста и беспорядках после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

«То, что произошло, на мой взгляд, отвратительно. Нельзя судить людей по цвету кожи, ориентации или нации. Все равно, какой ты. Все зависит от действий человека – плохой он или хороший. Очень приятно осознавать, что такое большое число людей сейчас хотят помочь добиться справедливости и наказать полицейского, который виноват», – рассказал фигурист в комментарии Sport24.

Красножон подчеркнул, что за семь лет проживания в США он видел много протестов, однако такие агрессивные впервые.

«Но сейчас очень много людей протестуют неправильно и поступают подло. Зачем крушить и грабить бизнесы вокруг? Зачем причинять ущерб невинным людям?» – возмутился спортсмен.

Он выразил надежду на скорое решение этой проблемы. «Я поддерживаю мнения, что полицейский был неправ, что все расисты и националисты неправы. Но также считаю, что все люди, которые причастны к избиению невинных людей во время протеста, все воры, и все те, кто кидал кирпичи в магазины и занимался вандализмом, должны быть наказаны по закону!» – подчеркнул Красножон.

Напомним, протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели задержанного полицией США афроамериканца Джорджа Флойда. Судя по видеозаписи задержания, полицейские надели на подозреваемого наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали это. Вскоре после этого мужчина умер в одной из больниц Миннеаполиса. Стражей порядка отстранили от выполнения обязанностей.

В пятницу уволенного полицейского задержали и предъявили ему обвинение в непредумышленном убийстве. Однако семья Флойда потребовала переквалифицировать обвинения задержанному полицейскому на более тяжкие.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах.



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