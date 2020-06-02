Скандалы: Зачем Чичваркину «тайная студия»?

02.06.2020, 15:15, Разное

Экс-владелец «Евросети» подал заявку на открытие в Лондоне бизнеса в сфере организации мероприятий

Экс-владелец «Евросети» и эксцентричный оппозиционер Евгений Чичваркин запланировал ещё один проект в Лондоне – бизнес в сфере организации мероприятий. Это следует из заявки на товарный знак Studio Caché, поданной его супругой Татьяной Фокиной в британское патентное бюро. Studio Caché в переводе с французского означает «скрытая (или тайная) студия». Заявленные классы – проведение музыкальных и развлекательных мероприятий, дегустации вина, услуги дизайнера интерьеров.

Это продолжение брендинга его ресторанного проекта Hide («укрытие», «тайник»), который с точки зрения пиара оказался успешен в Британии (хорошая пресса, звезда «Мишлен»).

Заявка на проект оформлена 23 января 2020 года, соответствующий интернет-домен зарегистрировали в марте. Формально бренд представлен Татьяной Фокиной, гражданской женой и бизнес-помощницей Чичваркина, но в последнее время он записывает свои активы на неё – например, фирму Hideaway London Ltd, управляющую смежным с рестораном кафе.

Фокина и раньше проводила ивенты для продвижения винного проекта Hedonism и ресторана Hide, и отдельное ивент-направление, наверное, напрашивалось. К тому же Чичваркин по приезду в Англию вовсе хотел открыть в Лондоне баню-клуб. Возможно, «спрятанную студию» делают в консультациях с другими эмигрантами – соратниками Алексея Навального – Маркво-Ашурковыми: у Александрины Маркво есть опыт в этой сфере, и они дружат с Чичваркиными.

Новой спутнице Чичваркина Фокиной 33 года, и кроме активной позиции по российской политповестке у неё есть британское гражданство (у Чичваркина нет, ранее ему грозила депортация). По словам предпринимателя, с Фокиной они официально не женаты, хотя есть общий ребёнок. Впрочем, гражданский брак в английском праве близок к официальному в миграционном аспекте.

С женой Антониной (ей сейчас 46) Чичваркин развёлся, бракоразводный процесс длился в 2014–2017 годах и стоил ему половины оставшегося состояния, говорил он Forbes.

Успешную часть своей карьеры Чичваркин занимался массовым ретейлом. Но, вынужденно скрывшись в Лондоне, бизнесмен принялся за премиальный сегмент. Винный салон Hedonism – в одном из самых дорогих кварталов Европы, персонал тоже дорогой: «половина команды – сомелье, у некоторых были свои “мишленовские” рестораны», – утверждал Чичваркин. Ресторан Hide, открывшийся два года назад, также относится к высокой кухне.

На этой неделе RT посчитал, что у Чичваркина осталось меньше 10 млн фунтов наличными от сотни миллионов, что были 10 лет назад. Бизнесмен спустя сутки выложил в Instagram фото с частично разбитой витриной своего винного магазина и связал это хулиганство и текст RT с происками Кремля. Он также написал, что Hedonism Wines готовится к открытию после карантина. Этой весной предприниматель жаловался на британский карантин и называл правильным шведский путь минимальных ограничений. Сам он переболел коронавирусом без особых симптомов.

Тарас Подрез