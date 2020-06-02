Скандалы: «Пиар-контракты — это нормально»

02.06.2020, 15:15, Разное

Новый владелец «Ведомостей» Иван Ерёмин объяснил коллективу редакции «политику партии»

«Ведомости» должны быть чисто деловым СМИ, «а не высказывать своё мнение на страницах», заявил новый владелец «Ведомостей», уральский медиаменеджер Иван Ерёмин сегодня на zoom-конференции с редакцией московского издания. Как рассказали «Открытым медиа» её участники, встреча прошла с ощущением, что собственник «Ведомостей» считает: «журналисты издания не умеют работать, и он научит нас как».

«После общения с Ерёминым мы немного в шоке. Пошли даже разговоры, что Зятьков-то был еще ничего», — замечает один из сотрудников «Ведомостей».

Он расстроен тем, что, по его мнению, новый владелец издания пришел на разговор, не представляя, что такое «Ведомости» и как они работают. «В начале беседы он предложил «не притворяться» и признать, что пиар-контракты — это совершенно нормально, ведь и у «Ведомостей» есть контракты с мэрией. То есть, он не различает редакционные статьи и контракты, заключенные нашими отделом конференций и отделом спецпроектов на выпуск специальных приложений для заказчиков. Из его слов следует, что он считает нормальным вмешиваться и в редакционную политику, добавляет собеседник «Открытых медиа».

Это Ерёмин, по словам другого участника встречи, заявил и о том, что «Догма» — действующий с самого основания газеты свод внутренних редакционных правил, устанавливающий принципы написания статей, правила общения журналистов с ньюсмейкерами и жёстко регулирующий порядок работы редакции — к нынешнему времени устарел. Новый владелец в разговоре с журналистами заявил, что «„Ведомости“ стали боевым листком и пишут не те заметки», — рассказывает он.

По словам собеседника ОМ, Ерёмин не исключил, что в дальнейшем станет известно о неких его партнерах по «Ведомостям». На вопрос журналистов о своих взаимоотношениях с «Роснефтью» новый владелец издания не ответил.

Ерёмин заявил журналистам, что хотел бы сохранить коллектив «Ведомостей» — но при этом он заявил, что не считает нужным увольнять назначенного в конце марта и.о. главреда газеты Андрея Шмарова, если редакция не нашла с ним общий язык. Борьбу со Шмаровым и публикации о ней на страницах «Ведомостей» Ерёмин назвал «активизмом».

Рассматривает ли он возможность в принципе сменить главного редактора, Ерёмин так и не сказал. В ответ на этот вопрос от журналиста «Ведомостей» новый владелец издания лишь сказал, что «некрасиво обсуждать» это в zoom-конференции со всем коллективом, потому что Андрей Шмаров тоже участвует в этой конференции и «всё слышит».

Елена Виноградова, Кирилл Седов