В домах крымских татар прошли обыски

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02.06.2020, 15:10, Новости дня

Печать учебников, книг, газет, журналов, брошюр и бланковАктивисты “Крымской солидарности” сообщили об обысках в домах крымских татар в селе Курское Белогорского района в аннексированном Крыму.

По словам активистов, сотрудники ОМОНа и Росгвардии приехали в дом, в котором проживает 65-летняя Шейде Асанова, примерно в 8 часов утра. Обыск проходил по постановлению Киевского районного суда от 3 марта 2020 года.

“По словам Шейде Асановой, силовики сообщили, что ищут документы или предметы, связанные с уголовным делом, в рамках которого проходит ее сын. По итогам обыска документов или предметов, имеющих значение для следствия, не найдено”, – написали общественники. Уточняется, что силовики искали символику отряда Номана Челебиджихана, оружие. 

“Приехали в районе 8 часов утра. Шейде Асанова живет одна, визит силовиков был для нее неожиданностью. Успела сообщить по телефону дочери и зятю. Моментально собрались односельчане и родственники, потому что мы все живем уже много лет в такой атмосфере, когда вот так силовики могут постучаться в дом к каждому”, – прокомментировал случившееся общественный защитник Сеит-Осман Каралиев.

Добровольческий крымскотатарский батальон имени Номана Челебиджихана​ был создан одновременно с началом блокады Крыма со стороны Украины в конце 2015 года. Его организаторами были крымские татары, выступавшие против аннексии полуострова Россией весной 2014 года. Планировалось, что батальон будет приравнен к обычной части ВС Украины и получит номер, однако этого так и не случилось.

После этого ФСБ РФ ​завела на нескольких крымских татар уголовное дело “по факту создания вооруженного формирования на территории Херсонской области Украины”. В Крыму по адресам крымских татар, которых ФСБ считает связанными с крымскотатарским батальоном, время от времени проходят обыски. По делу “батальона Номана Челебиджихана” проходят Эдем Кадыров, Февзи Саганджи и Дилявер Гафаров.

 



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