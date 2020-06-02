Женский пол “не мог собственную беременность изучить”. Вуз Нур-Султана проверит сексистские заявления профессора

02.06.2020, 15:10, Новости дня

В Евразийском национальном университете им.Гумилева в Нур-Султане пообещали провести проверку высказываний в соцсетях профессора Ерлана Сулейменова.

Речь идет о его комментариях к посту в фейсбуке председателя Альянса молодых ученых Асии Ермухамбетовой. На своей странице, рассказывая о заседании Национального совета общественного доверия при президенте Казахстана, она отметила, что “за столом [сидят] только мужчины, хотя статистически в воспитание детей больше вовлечены женщины, чуть ли не 90 процентов учителей в школе, кроме физкультуры”.

На это профессор Ерлан Сулейменов прокомментировал эту запись: “Женский пол за всю историю своего существования не мог собственную беременность изучить. Сколько заслужили, столько и присутствует”.

Вступив в полемику, он также сообщил, что он “исламист (за многоженство, бить женщин можно, иногда нужно, за джихад, гомофоб, жидофоб”.

Ермухамбетова пригрозила профессору, что его высказывания не останутся без последствий, и напомнила о нобелевском лауреате Тиме Ханте, который в 2015 году уволился со своей должности почетного профессора в Университетском колледже Лондона из-за обвинений в сексизме.

“Без проблем, говорят, ”сейчас все приличные люди в тюрьме сидят'”, – ответил Сулейменов.

Ермухамбетова попросила коллег обратить внимание на высказывание профессора. “Вы уверены, что такой человек имеет право транслировать ценности и нормы в стенах национального университета имени Гумилева?” – написала она.

В университете заявили, что не поддерживают “личное мнение” Ерлана Сулейменова о религиях и других ученых, а также “придерживаются нулевой терпимости к любой дискриминации человека в любых ее проявлениях”.

Сейчас Сулейменов в связи с карантином преподает дистанционно, но после снятия ограничительных мер, пообещали в вузе, университет “планирует провести проверку”.

Ерлан Сулеймен (Сулейменов) – директор Института прикладной химии, кандидат химических наук и доктором PhD, несколько лет руководит кружком “Химик–исследователь” при Дворце школьников Астаны. По данным агентства НААР, входит в топ-40 рейтинговых ученых Казахстана с наивысшими показателями за 2014-2017 годы.