Российские специалисты рассказали, чем опасны слаймы для здоровья

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02.06.2020, 15:09, Разное

Слайм, которым обожают играть многие дети, по данным проведенного исследования, является живым организмом. Российские специалисты рассказали, чем опасен популярный вязкий антистресс для здоровья и какие вещества в нем могут содержаться.
Бархатное и липкое изделие было проверено экспертами Роскачества. Игры со слаймом могут привести к различным нарушениям в организме. Некоторые лизуны содержат опасные микроорганизмы. По словам специалиста Роскачества, Натальи Филатовой, в одном из слаймов количество вредных бактерий оказалось превышено в 6 раз, во втором образце – в два. Исследуемые лизуны также содержали плесень и дрожжи.

Слаймы ещё называют неньютоновской жидкостью. Их можно сворачивать, делать огромные пузыри. Эксперты не рекомендуют приобретать для детей подобные игрушки, ведь в состав лизуна может входить тетраборат натрия (бура), чаще использующийся как средство для дезинфекции. Без перчаток контактировать с этим веществом не следует. Бура может спровоцировать нервное напряжение у ребенка или стать причиной появления проблем с дыханием. При определенных концентрациях любой компонент может привести к отравлению, – отметил Дмитрий Мустафин, представляющий РХТУ им. Менделеева.

Некоторые производители предупреждают, что слайм может вызывать аллергию, однако это – лишь самая безобидная реакция организма на опасный состав антистресса. Даже к самым дорогостоящим составам для изготовления лизуна следует относиться с большой осторожностью, – заключили специалисты.



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