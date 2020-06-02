В ЕС заявили о праве США пригласить Россию на саммит G7

02.06.2020, 15:08, Новости дня

США как председатель G7 и организатор саммита имеют право пригласить Россию в качестве наблюдателя, однако решать вопрос об участии Москвы в этом неформальном объединении не могут, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«США в настоящий момент имеют право направлять гостевые приглашения странам для участия в саммите «большой семерки», однако страна – председатель не может менять сам формат организации или приглашать в ее состав новых членов», – передает его слова ТАСС.

Он также заявил, что Россия, по его мнению, еще не может присоединиться к «большой семерке».

«G7 – это форум ведущих демократических стран мира, разделяющих общие взгляды. Сотрудничество именно между странами, разделяющими общие взгляды, сейчас важно более, чем когда-либо. РФ отошла от этих принципов, в результате чего была вынуждена покинуть этот форум. Ситуация пока не изменилась в достаточной степени», – сообщил Боррель.

На прошлой неделе сообщалось, что президент США Дональд Трамп отложил саммит «Большой семерки» на сентябрь. Он также сообщил о планах пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. Власти Великобритании и Канады выступили против возвращения РФ в этот формат.

Трамп уже сообщил президенту РФ Владимиру Путину о намерении провести саммит G7 в таком формате.