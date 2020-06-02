Путин поручил подготовить корректировку нацпроектов
02.06.2020, 15:08, Новости дня
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в национальные проекты.
Путин сообщил на совещании, посвященном плану восстановления экономики России, что «экстраординарная ситуация», связанная с коронавирусом, «оказала серьезное влияние на процессы реализации национальных проектов». В связи с этим глава государства призвал «подготовить предложения по их уточнению», передает ТАСС.
«Всю эту работу прошу провести максимально оперативно», – подчеркнул он.
Мишустин заявил, что на данный момент нацпроекты «требуют определенной корректировки и в ближайшие полтора месяца внесем на Совет по стратегическому развитию и национальным проектам соответствующие предложения».
«В случае вашего одобрения, Владимир Владимирович, будем готовы начать следующий бюджетный цикл уже с оптимизированными показателями», – передает РИА «Новости» слова премьера.
Ранее Мишустин назвал стоимость плана по восстановлению экономики.
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