 

Украина назвала «красные линии» в вопросе Донбасса

02.06.2020, 15:08, Новости дня

Киев в ходе поиска решения мирного урегулирования в Донбассе не готов пересекать свои «красные линии», касающиеся вопросов национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции в Берлине с немецким коллегой Хайко Маасом.

«Мы продолжаем разговор в «нормандском формате» на уровне министров (иностранных дел). Уже скоро состоится очередной такой разговор. Мы будем обсуждать те решения, которые могут принести мир в Донбасс», – сообщил Кулеба, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Украина при в поиске решения мирного урегулирования в Донбассе не готова пересекать свои «красные линии». «Они касаются вопросов национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности», – сказал министр.

Глава украинского внешнеполитического ведомства также сообщил, что на встрече с немецким коллегой был поднят вопрос Крыма. «Что касается Крыма, то это вопрос, который мы поднимаем на переговорах в разных форматах, и нас интересует, прежде всего, два его элемента», – сказал он. По его словам, речь идет об освобождении осужденных или находящихся под следствием в РФ крымских татарах, а также вопрос формата обсуждения ситуации в Крыму.

Кулеба также выразил сожаление, что ему не хватило времени обсудить с Маасом все волнующие вопросы, в связи с чем он ждет визита немецкого коллеги на Украину.

Тем временем украинский вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Алексей Резников заявил, что угроза широкомасштабной войны РФ и Украины отсутствует.



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