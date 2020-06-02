 

За сутки в России выявили 8 863 новых случая заражения коронавирусом

02.06.2020, 15:06, Разное

число летальных исходов превысило 5 тысяч.

За сутки российские медики выявили 8 863 новых случая заражения коронавирусом, всего с начала эпидемии инфекцию выявили более чем у 423 тысяч человек. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

За последний день по всей стране скончались 182 пациента, госпитализированных с коронавирусом, из них 71 —в столице. Таким образом, с начала распространения эпидемии в стране умерли 5037 человек с этой инфекцией.

В Москве COVID-19 зафиксировали у 2286 человек. Тем временем число выздоровевших в столице за сутки увеличилось на 6030.

Во всем мире число зараженных, по данным института Джонса Хопкинса, превысило 6,2 миллиона. По этому показателю РФ остается на третьем месте после США и Бразилии. На четвертом и пятом местах по числу выявленных случаев находятся Великобритания и Испания.

Дополняется.

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Источник: Новая газета



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