 

Мишустин назвал стоимость плана по восстановлению экономики

02.06.2020, 14:53, Новости дня

Стоимость реализации общенационального плана по восстановлению отечественной экономики за два года составит около 5 трлн рублей, сообщил глава правительства Михаил Мишустин в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным.

«Общенациональный план содержит, уважаемый Владимир Владимирович, около 500 конкретных мероприятий, а стоимость его реализации примерно за два года составит около 5 триллионов рублей», – сказал Мишустин, представляя план по восстановлению экономики после пандемии коронавируса, передает РИА «Новости».

Ранее Путин одобрил применение плана по восстановлению экономики и призвал поддержать граждан и компании.

Перед этим СМИ сообщили, что разработанный правительством план действий по восстановлению экономики предполагает возвращение к темпам устойчивого роста экономики не менее чем на 2,5% в год по итогам 2021 года, а также повышение реальных доходов населения. 



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